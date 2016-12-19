Что делать, если ваш близкий человек — нарцисс?

В последние время понятие нарциссизма несколько размылось — некоторые черты самовлюбленности можно найти у каждого из нас. Однако психологи советуют различать нарциссизм клинический (психиатрический диагноз «нарциссическое расстройство личности», которым страдает около 1% населения), «истинный» (менее выраженные проявления этого явления наблюдаются в среднем у 5-6% населения) и «обычный» (когда человеку присущи отдельные черты этого типа личности, таких среди нас около 30%).

Больше всего внимания заслуживает феномен «истинного нарциссизма». «Истинные нарциссы не отвечают пороговым диагностическим критериям нарциссического расстройства, но при этом обладают важным отличием от “обычных” нарциссов, людей с несколько завышенной самооценкой, — считает Джозеф Бурго, известный американский психотерапевт, автор бестселлера “Осторожно, нарцисс!”. — Истинные нарциссы не просто тщеславны и утомительны, они опасны: они ранят нас, они мешают нам строить отношения с другими людьми и пр.». Нам не всегда удается распознать их сразу, а еще сложнее выстроить с ними здоровую коммуникацию и не вовлекаться в их провокации. Именно этим двум вещам и стоит научиться, если вы хотите сэкономить свои нервы, считают психологи.

Человек-нарцисс: как его распознать?

Нарциссизм многогранен, среди его наиболее характерных черт: равнодушие к чувствам окружающих (в том числе, собеседников или членов семьи), обидчивость, импульсивность, подозрительность, ревность, склонность к лжи, манипуляциям, контролю и пр. Нарциссы очень легко вспыхивают и быстро занимают оборонительную позицию, причем делают это весьма деструктивными способами. «Они винят других за собственные ошибки, относятся к своим критикам с высокомерием и презрением. Они также могут впасть в ярость, и даже самый незначительный удар по их самооценке может вызвать бурное негодование», — поясняет Джозеф Бурго.

Истинные нарциссы всегда стремятся к тому, чтобы их похвалили, и хотят доказать, что они чего-то стоят. «Но часто они делают это так, что окружающим трудно проникнуться хотя бы каким-нибудь состраданием к ним. Как правило, мы не видим того, что ими движет. Истинный нарцисс бежит от себя. Его слова и поступки — это попытка опровергнуть то, что говорит ему его бессознательный страх, а именно, что он ничтожен, никчемен и бестолков», — пишет Джозеф Бурго.

Вам может показаться, что человек-нарцисс свято верит в свою исключительность и «идеальность», но как раз в этом он все время сомневается. Движимый страхом «быть раскрытым», он дерзко поступает с вами и вообще с любым, кто, как он считает, покушается на его имидж — хамит, мстит, обрывает в беседе, делает гадости и пр. Ему важно все время быть победителем, поэтому он сделает все, чтобы окружающие стали проигравшими, любой ценой — открытыми обвинениями или нелестными сравнениями вроде «мои привычки лучше твоих».

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Человек-нарцисс: как выстраивать отношения

Лучшая стратегия, по мнению Джозефа Бурго, такова: распознав нарцисса, стоит «бежать от него подальше». Но будем реалистами: если в отношениях со знакомыми или коллегами этим советом воспользоваться еще как-то можно, то с нарциссичными членами семьи — вряд ли.

«Когда речь идет о знакомом нарциссе, вы обнаруживаете, что трудно сохранить нейтралитет и объективность в ответ на его поведение, потому что он задевает ваше чувство собственного достоинства. Это особенно актуально, если вы сами не очень уверены в себе и склонны видеть мир в терминах победителей и проигравших, то есть если у вас существуют собственные проблемы со стыдом, — пишет Джозеф Бурго. — Поэтому, если вы решили справиться со знакомым нарциссом, начать нужно с самоанализа». Какие шаги могут быть эффективны в этом непростом деле?

* Установите границы. Осознайте, какое нарушение границ вы не в силах терпеть даже от самых близких людей, а затем сделать все для того, чтобы они соблюдались. Особенно трудно здесь придется детям нарциссичных родителей. «Вам придется признать собственные чувства стыда и неполноценности — неизбежный побочный эффект детства без любви», — говорит Джозеф Бурго.

* Боритесь с желанием мстить. «Когда истинные нарциссы господствуют в нашей жизни — на работе, в семье и в кругу друзей, они могут наносить такие жестокие удары по нашей самооценке, что на бессознательном уровне наше выживание находится под угрозой, а значит, мы будем защищаться», — напоминает Джозеф Бурго. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это подумать о своих «нарциссически» уязвимых местах, а когда в очередной стычке с нарциссом вы почувствуете, что они вот-вот окажутся под ударом, постарайтесь абстрагироваться от его неприятных слов и не вовлекаться в яростный спор с ним.

* Культивируйте в себе сострадание (до определенной степени). Может, это кажется невозможным, но тем не менее постарайтесь понять чувства нарцисса, представив на месте разгневанного взрослого маленького, одинокого и напуганного ребенка: он, вероятнее всего, ощущает боль, чувство ущербности и стыда, одиночество и эмоциональную пустоту. «Если вы придумаете способ увидеть в этом нарциссе человека, а не иррациональное чудовище, это поможет вам не потерять собственное самоуважение и избежать дальнейших атак на его самооценку, — советует Джозеф Бурго. — Будет полезно представлять себя родителем ребенка, который впадает в истерику».

Однако если вы чувствуете, что все ваши попытки сохранить хорошие отношения с нарциссом проваливаются одна за другой, а каждый контакт надолго выводит вас из равновесия, такую связь лучше всего разорвать или максимально ее ограничить. По крайней мере именно это советует Джозеф Бурго. А выбор за вами.